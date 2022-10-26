Україна хоче справедливого миру, бо несправедливий може викликати лише нову війну, - Штайнмаєр
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, Штайнмаєр наголосив на продовженні політичної підтримки України, зокрема в наближенні до членства у Європейському Союзі.
"Багато хто хоче припинення війни, перемир’я. Але, як сказав пан президент, Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю цю думку: справжнього миру не буде без справедливості, а несправедливий мир може викликати лише нову війну", – сказав федеральний президент Німеччини.
Федеральний президент Німеччини наголосив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Тож добре, що сьогодні в Берліні відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відновлення, відбудови та модернізації України.
Він розповів, що 25 жовтня мав змогу відвідати Корюківку на Чернігівщині, яка постраждала від російського вторгнення, та поспілкуватися з місцевими жителями, які побували в окупації.
"Я надзвичайно вдячний вам, пане президенте, за те, що мав змогу побачити ситуацію очима українців. Я зміг сьогодні поговорити з багатьма людьми і хочу сказати, що я захоплююся мужністю й незламністю українців, їхньою готовністю боротися", – зауважив Франк-Вальтер Штайнмаєр.