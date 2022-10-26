В РФ шукають додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб

Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - йдеться у повідомленні.

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