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Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними заяви Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" на своїй території.

Про це написав Блінкен у твіттері у ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та спростувати помилкові твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території", - зазначив Блінкен.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 жовтня заявляв, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби". 

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    росія завжди брехала і буде брехати далі.Вона в цьому була і є неперевершеною.
  • Nov
    А из-за того, что Путин ослабил защиту азиатской части России, перебросив оттуда войска в Украину, территория, прилегающая к Китаю, фактически открыта для захвата.

    Примечательно, что военную операцию Китая по захвату части РФ аналитики Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань. При этом в качестве оснований для конфликта приводится тот факт, что Поднебесная и Россия ссорились из-за своей общей границы на протяжении многих столетий.

    «Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости России способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая», - пишут журналисты Forbes.

    Они добавляют, что военная репутация России после неудачной «спецоперации» в Украине сейчас изрядно подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Ирана. Следовательно, если Китай решится на военную кампанию, Москве будет нечем ему ответить.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Не "хибні заяви", а "тупа цинічна брехня".
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