Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними заяви Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" на своїй території.

Про це написав Блінкен у твіттері у ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та спростувати помилкові твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території", - зазначив Блінкен.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 жовтня заявляв, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

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