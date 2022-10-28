Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ

ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн.

Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Плинський, у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв. У Юрія Кунаєва є компанія ТОВ "ЮКУН" 98% роботи якої було пов’язано з "Мотор Січ". Фактично ця компанія обслуговувала лише "Мотор".

І з 2018 по 2020 ТОВ "ЮКУН" отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн.

Як пише журналіст-розслідувач, аналіз податкових накладних та наданих ТОВ "ЮКУН" послуг дає підстави вважати, що ця компанія могла використовуватись виключно для відмивання грошей "Мотор Січ". В тому числі грошей від російських замовлень.

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"У Юрія Кунаєва є син Артем Кунаєв, який потрапив в Парламент за квотою Богуслаєва та за списком "Слуги Народу". Потрапив і одразу сів в бюджетний комітет. Після цього, з весни 2020 компанія його батька отримала доступ і до бюджетних робіт в рамках "Великого Будівництва", - зауважує Плинський.

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