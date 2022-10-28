Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ
Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає Плинський, у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв. У Юрія Кунаєва є компанія ТОВ "ЮКУН" 98% роботи якої було пов’язано з "Мотор Січ". Фактично ця компанія обслуговувала лише "Мотор".
І з 2018 по 2020 ТОВ "ЮКУН" отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн.
Як пише журналіст-розслідувач, аналіз податкових накладних та наданих ТОВ "ЮКУН" послуг дає підстави вважати, що ця компанія могла використовуватись виключно для відмивання грошей "Мотор Січ". В тому числі грошей від російських замовлень.
"У Юрія Кунаєва є син Артем Кунаєв, який потрапив в Парламент за квотою Богуслаєва та за списком "Слуги Народу". Потрапив і одразу сів в бюджетний комітет. Після цього, з весни 2020 компанія його батька отримала доступ і до бюджетних робіт в рамках "Великого Будівництва", - зауважує Плинський.