Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про виконання плана часткової мобілізації у 300 тис. осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Встановлене вами завдання - 300 000 осіб - виконано", - заявив Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіну.

Міністр зазначив, що нових заходів у рамках часткової мобілізації не планується, військкомати продовжать роботу з добровольцями та контрактниками.

Шойгу також повідомив, що близько 82 тисяч мобілізованих росіян вже відправлено до "зони проведення спеціальної військової операції".

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