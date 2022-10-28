Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про виконання плана часткової мобілізації у 300 тис. осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Встановлене вами завдання - 300 000 осіб - виконано", - заявив Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіну.
Міністр зазначив, що нових заходів у рамках часткової мобілізації не планується, військкомати продовжать роботу з добровольцями та контрактниками.
Шойгу також повідомив, що близько 82 тисяч мобілізованих росіян вже відправлено до "зони проведення спеціальної військової операції".