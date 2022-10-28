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САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу

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Ексголову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала викрили на корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

У п’ятницю, 28 жовтня, НАБУ та САП повідомили колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

Дії всіх осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

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"Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему "заміни" голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер", - ідеться в повідомленні.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Антіп Тіп
    Людина Авакова. МВС (У складі Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України знаходиться з грудня 2012 року. До цього періоду відомство було у прямому підпорядкуванні. Адміністрація ДПСУ була створена в 2003 році і є правонаступником Держкомітету у справах охорони державного кордону України.)
    Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
  • SANDY
    зейло вже посивіло? мабуть від коксу
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та ладна! 😁 Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв! 😊Не зраєте новітньої історії? Якісь знання у вас вибіркові!
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