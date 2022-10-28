Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова наступного тижня
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
Розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської. Про це сьогодні йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Допомогу передусім надаватимуть літнім людям, багатодітним родинам та особам з інвалідністю.
Адресно доставлятимуть дрова з початку наступного тижня у звільнені громади Херсонської області.
Також налагоджена логістика відправки деревини і в інші області. Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.
На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.