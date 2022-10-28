Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова наступного тижня

Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова вже наступного тижня, допомогу передусім отримають вразливі категорії населення.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

Розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської. Про це сьогодні йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Допомогу передусім надаватимуть літнім людям, багатодітним родинам та особам з інвалідністю.

Адресно доставлятимуть дрова з початку наступного тижня у звільнені громади Херсонської області.

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Також налагоджена логістика відправки деревини і в інші області. Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.

На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.