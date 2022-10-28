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Пакт Росія-НАТО від 1997 року анульований війною проти України, а Польща зацікавлена в ядерній зброї, - канцелярія Дуди

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зброя,ядерна
Польща вважає, що Росія своєю агресією проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.

Як іфнормує Цензор.НЕТ з посиланням на канцелярію польського президента.про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох та додав, що країна зацікавлена у розміщенні ядерної зброї на своїй території.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща обговорювала зі США можливість участі у програмі Nuclear Sharing.

Після цього офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

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Кумох висловив жаль, що у заяві представника Держдепу США фігурує 1997 рік.

"У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати, – підкреслив він. – Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України".

Він заявив, що Варшава вкрай зацікавлена у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    почекайте! ще трохи і усі країни на планеті захочуть мати ядерну зброю
    це наслідки отого відношення до "гарантій" по "будапестському меморандуму"
  • Stanislav Bryzhyk
    Ну все логічно.
    І взагалі, якого *** ссяній індії можна і не менш сцяному пакістану можна, а нормальні європейські країни що, гірше за макак?
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Молодцы. Нужно им помочь, наши умы знают что и как. Как и всем странам кроме террористических кто хочет ЯО. Американцы выкрутили нам руки и забрали ЯО, а теперь даже ракеты на 300 км получить не можем
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