Новини

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн доларів. ПЕРЕЛІК

5 79461
сша,україна
Пентагон виділить новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Міноборони США Cабрина Сінгх.

NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo

— Paul McLeary (@paulmcleary) October 28, 2022

До пакету увійдуть:

  • Боєприпаси для HIMARS;
  • 500 снарядів високоточної керованої артилерії;
  • Системи дистанційного протитанкового мінування;
  • Легкі транспортери HMMWV;
  • Стрілецька зброя/боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артустановки Panzerhaubitze 2000

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Павел Иващенко
    ДЯКУЕМО!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респектище...
  • Andrew86
    Только факты: мокшандия ЕЖЕДНЕВНО получает от стран Европы не менее одного миллиарда (!) долларов за реализованные нефть и газ. По сути, это неограниченное финансирование войны в Украине. Убийства украинцев за деньги Европы. Выходит, так
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини