Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн доларів. ПЕРЕЛІК
5 79461
Пентагон виділить новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Міноборони США Cабрина Сінгх.
NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo— Paul McLeary (@paulmcleary) October 28, 2022
До пакету увійдуть:
- Боєприпаси для HIMARS;
- 500 снарядів високоточної керованої артилерії;
- Системи дистанційного протитанкового мінування;
- Легкі транспортери HMMWV;
- Стрілецька зброя/боєприпаси.