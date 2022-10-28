Посольство України вже працює з урядом Британії над візитом Сунака

Посольство України у Великій Британії вже працює з урядом Королівства над візитом нового прем’єр-міністра Ріші Сунака до України.

Про це повідомив посол України Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати Президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - сказав дипломат.

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