Канада випустить державні облігації для підтримки України

Канада випустить в обіг п’ятирічні державні облігації, які допоможуть профінансувати потреби уряду України.

Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Вінніпезі на з’їзді Конгресу українців Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо дати змогу усім канадцям безпосередньо підтримати Україну, тому оголошуємо, що Канада випустить нові державні облігації "Український суверенітет". Канадці тепер матимуть змогу піти до банків й придбати ці облігації з п'ятирічним терміном випуску й дохідністю", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що ці облігації будуть "дуже схожими на канадські урядові цінні папери, з якими люди вже знайомі". "Кошти підуть на допомогу уряду України, аби він міг і надалі підтримувати український народ", - зазначив прем’єр-міністр.

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У його офісі уточнили, що отримані від випуску облігацій кошти будуть направлені на спеціальний рахунок МВФ, на який надходить більшість канадської фінансової допомоги Україні.

Загалом цього року Канада вже надала Україні фінансової підтримки на 2 млрд дол., що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення.