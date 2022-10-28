Від початку війни 30 країн Європи заблокували пропагандистські канали РФ, - голова Нацради

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 30 європейських країн заблокували мовлення пропагандистських каналів "RT" та "Спутник".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Уже 30 європейських країн заблокували трансляції "RT" та "Спутникf". Найактивніше російській пропаганді протидіють країни Балтії та Польща", - зазначила вона.

Герасим'юк підкреслила, що Естонія та Німеччина не лише обмежують телепропаганду РФ, а й надають змогу дивитися українське мовлення, зокрема, телемарафон "Єдині новини".

Голова Нацради зауважила, що український медіарегулятор залишається у постійному контакті з колегами з Франції. За її словами, українська сторона надала докази про те, що "в ефірах Росія погрожує смертю не лише українцям, а й європейцям", завдяки чому французький регулятор, застосувавши законодавчу процедуру, закрив "нтв-мир". Водночас вона зауважила, що на французькому супутнику Етелстат залишається ще близько 13 пропагандистських каналів.

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Також Герасим'юк наголосила, що Нацрада звернулася до Твітера з проханням заблокувати ще 5 пропагандистських каналів через терористичну складову, що транслюється через їхні ефіри. Наразі твітер заблокував "RT" та "Спутник".

Повідомлялося, що Нацрада звернулася до правоохоронних органів України задля визнання "России 24", "RT планеты" і "Первого" терорганізаціями на підставі виявлених під час моніторингу викривленнях інформації й підтримку терактів у Вінниці, Оленівці і Чаплиному.

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