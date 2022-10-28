Кабмін затвердив нові плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій

Уряд на засіданні у п’ятницю затвердив нові плани реалізації виконання рішень РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України були затверджені нові плани реалізації виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Ці рішення були введені в дію Указами Президента України", – зазначив Немчінов.

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За його словами, КМУ та Національний банк України будуть забезпечувати реалізацію та моніторинг ефективності цих санкцій.