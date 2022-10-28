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"Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Белоруссию", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Військовий РФ розповів другу про запланований відступ з Миколаївського напрямку та можливу передислокацію до Білорусі.

Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит нах#й в Россию. Отдаем все позиции, все, п#здец. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Разь#бывают по всм направлениям, #баный в рот, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Белоруссию мы. Сейчас вот соберут всех туда" , - розповідає окупант.

Загарбник у розпачі, що доведеться відступати.

"Сколько здесь на нашем Николаевском направлении умерло народа, сколько бл#дь. Это п#здец сколько. Тысячи людей отдали жизнь, чтоб забрать эту территорию. А по итогу, бл#дь, отдаем ее так просто. Братан, ты бы видел, что здесь происходит. Это п#зда, нах#й, какое здесь очко. Про#бали все на свете, нах#й. А дальше че будет? Всю Россию отдадим?", - жаліється рашист.

Також дивіться: "Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехоплення ГУР розмови російського окупанта на Херсонщині. АУДIО

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    Через жопу вони заидут .
  • Ірландія
    Всі орки жаліються що їх пиз**ть в Україні , матки , чмобіки …. Але ніколи не чув в «перехватах» одного питання « якого х@я вони тут роблять»
  • Анатолий К 65c6a92d
    Брешуть, скритно заходять до Снігурівки і в Херсон. Думають, що наші поведуться на цю муйню?
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