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Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого газу з 1 січня

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газ,газпром
Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо путіна коштів для його незаконної війни", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки.

Таким чином, загалом понад 19 млрд фунтів стерлінгів (21,9 млрд дол.) російсько-британської торгівлі опинилися повністю або частково під санкціями.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • arye z.
    Если кто помнит, в начальный период войны в Кремле нагловато заверяли - "Будете платить за наш газ в рублях, и никуда вы не денетесь, потому что выбора у вас не будет. Или рубли или мерзнете без нашего газа".
    Это было еще ранней весной.
    Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
    По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
    Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
    Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
  • Саша Пончик
    ху.ло апять всех пирииграл.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    ахахахахахааааа, кацапы , что с ****** ??????
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