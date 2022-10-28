Кулеба запросив в Ізюм конгресменів, які закликали до переговорів США та РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував заклики окремих конгресменів США до зміни політики адміністрації Джо Байдена щодо України та прямих переговорів із Росією.

"Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими могилами з’явилося", – сказав міністр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він додав, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якій формі нема сенсу, "тому що він налаштований виключно на війну".

"Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати", – сказав Кулеба.

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Нагадаємо, в надісланому в понеділок листі ліві демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Пізніше конгресмени відкликали листа, пояснивши, що він був підготовлений кілька місяців тому й оприлюднений зараз "без попередньої перевірки".