На деокупованих територіях Донеччини будують фортифікаційні споруди, - Кириленко

На деокупованих територіях Донеччини вживаються додаткові заходи з будівництва оборонних фортифікаційних споруд.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону сказав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ризики всі враховані…На деокупованих територіях під чіткою координацією військового командування нами вживаються додаткові заходи з будівництва оборонних фортифікаційних споруд", - сказав очільник області.

Він зазначив також, що на деокупованих територіях Донеччини – в Лиманській та Святогірській громадах робота триває і її дуже багато.

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"Втім можна вже сказати з упевненістю, що життя там повертається. Там іде і консервація будинків, які підлягають відновленню, є розуміння, де, в яких локаціях, містах люди будуть проходити осінньо-зимовий період. Це ті, які не будуть евакуйовуватися з території області", - додав Кириленко.