Німеччина дозріє до рішення про постачання Україні танків, - посол Макеєв

Новопризначений посол у Німеччині Олексій Макеєв вірить, що Берлін дозріє до політичного рішення про постачання Україні броньованої техніки й танків.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Те озброєння, яке постачається Україні, однозначно є оборонним. Україна захищає свою територію і не збирається ні на кого наступати. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання броньованої техніки й танків, як ми могли переконати Німеччину змінити позицію щодо систем залпового вогню, артилерії, переносних зенітно-ракетних комплексів, а також систем ППО. Бо окрім IRIS-T згадаймо 30 "гепардів", які захищають наше небо", - зауважив Макеєв.

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Він додав, що це все "складна дипломатична робота, і нам би хотілося набагато більшої динаміки".

"Я буду робити все, щоб Україна була забезпечена сучасною зброєю для захисту територіальної цілісності", - додав Макеєв.