Дві системи ППО NASAMS будуть готові до надання Україні в листопаді, - Блінкен

США працюють над постачанням Україні систем протиповітряної оборони, перші системи NASAMS будуть готові до надсилання в Україну в листопаді.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"США й надалі разом із більше ніж 50 союзниками і партнерами підтримуватимуть народ України, який захищає свою свободу й незалежність із надзвичайною мужністю й безмежною рішучістю. Ми також працюємо над тим, щоб надати Україні засоби протиповітряної оборони, яких вона потребує, включно з двома системи NASAMS, про надання яких було заявлено раніше і які будуть готові до надсилання в Україну наступного місяця, і ми працюємо з союзниками і партнерами, щоб забезпечити пересилання їхніх власних систем ППО в Україну. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб принести максимальну користь Україні на полі бою", – заявив Блінкен.

Блінкен зазначив, що відповідно до делегованих президентом США повноважень він схвалив виділення Україні пакету військової допомоги на $275 млн.

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