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Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начштабу ПВК "Вагнера"

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рф,ліквідація
Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.

Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера".

Як зазначається, бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу.

Окрім того, захисники затрофеїли зброю цього мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Анжей b106d7a9
    Тепер можна йти спати🤗
  • Aleksey NotBad
    Жирный пригожинский петух...херовый из него повар, ВСУ готовит его братию получше. С корочкой.
  • Чайка Київ
    Героям слава, бережи та допомагай вам Господь
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