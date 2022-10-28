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У ядерному стримуванні Заходом Росії відбулася зміна підходу, - Кулеба

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Захід перейшов від абстрактних попереджень до опису конкретних наслідків у комунікації з Росією, яка погрожує застосувати ядерну зброю, і ця зміна підходу стала важливою в контексті ядерного стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна вказувала партнерам на те, що їхні попередження Росії є надто абстрактними: "Росіяни сприймали це як запрошення, бо президент Путін розуміє тільки мову сили".

"І коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін", – зазначає міністр.

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За його словами, це означає "зміну підходів – від абстрактних погроз (щось там ми тобі зробимо, якщо ти на це підеш) до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу".

"Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання "Гром", але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", – підсумував міністр.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
  • Chandler Bing
    "Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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