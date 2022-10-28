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Створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС йде надто повільно, - глава МАГАТЕ Гроссі

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Створення зони безпеки для Запорізької АЕС йде надто повільно.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

28 жовтня на заході Фонду Карнегі у Вашингтоні Гроссі сказав, що він "вкрай розчарований" темпами узгодження зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

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"Для мене створення зони безпеки навколо атомної електростанції — найочевидніша річ. Як взагалі можна обстрілювати атомну електростанцію?" – обурився глава МАГАТЕ.

Гроссі також висловив "серйозне занепокоєння" щодо того, що Росія 17 жовтня затримала двох її працівників.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Яка зона безпеки? При втечі кацапи підірвуть ЗАЕС в всьо. Велика подяка клоуну за це.
  • Ан Мур
    Гроссі не хоче прямо заявити, що касапи не збираються деокуповувати ЗАЕС?
    Буде і далі брехати?
  • Алекс Скела
    Дас ист гросси нетерпение!
    Зэр шлехт!
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