Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ

Новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко, який у 2014 році був люстрований з посади начальника УСБУ у Житомирській області.

Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться у документі.

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Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.

У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області. За даними ЗМІ, у 2015 році Роман Семенченко, ексначальник управління СБУ в Житомирській області часів Януковича, був у списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади".

11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади. У листопаді того ж року розслідувачі slidstvo.info повідомили, що сім'я Семенченка володіє двома квартирами в Києві (одна з яких – майже 500 кв. метрів), маєтком під Дніпром, дев'ятьма земельними ділянками, трьома елітними позашляховиками та двома водними мотоциклами. Журналісти розкрили, що спільний бізнес дружина співробітника СБУ Олена Семенченко вела із дніпровським бізнесменом та місцевим депутатом від ОПЗЖ Михайлом Кошляком, якого LB називало керівником силового блоку групи Приват. 2015 року Кошляка затримувала СБУ разом з Геннадієм Корбаном..

Ресурс YouControl вказує, що Семенченко в різні роки значився керівником компаній "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" та "Кам'янське Агро".

Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.