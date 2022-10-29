Кулеба впевнений, що Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю: "Крок за кроком рухається в правильному напрямку"

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, військова підтримка України є для Ізраїлю "найбільш природним вибором", коли йдеться про ставлення до повномасштабної російсько-української війни.

За його словами, дискусія з Ізраїлем про постачання Україні зброї "непроста, жорстка, та зрештою ми їх переконаємо", оскільки "логіка процесу просто не залишить Ізраїлю іншої опції", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Глава української дипломатії зауважив, що політична підтримка Ізраїлю та окремі аспекти військово-технічної співпраці – зокрема обмін розвідувальними даними – відповідають інтересам України, тоді як у питанні передачі технологій протиповітряної оборони позиція країни "абсолютно нейтральна і незрозуміла".

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"Якщо ви почитаєте висловлювання ізраїльських політиків, то побачите, що вони самі дуже непереконливо аргументують, чому вони це не роблять, вигадують якісь складні конструкції, самим дуже важко себе виправдовувати. Але кожна розмова наша з ними на різних рівнях… – і поступово, крок за кроком Ізраїль рухається в правильному напрямку", – вважає Кулеба.

"Немає більш природного вибору для Ізраїлю, ніж стати повністю й беззастережно на бік України в цьому конфлікті. Занадто багато стоїть на кону, зокрема й репутація самого Ізраїлю", – додав він.