Війська РФ успіху не мають. Наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно, - Залужний
Про це повідомив Залужний в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.
Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:
▪️звільнити окуповані території,
▪️не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
▪️забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
▪️продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.
Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - розповів Залужний.