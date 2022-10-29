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Війська РФ успіху не мають. Наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно, - Залужний

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залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомив Залужний в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.

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Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

▪️звільнити окуповані території,
▪️не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
▪️забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
▪️продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - розповів Залужний.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Пощастило нам з головнокомандувачем ЗСУ.
    Не знаю, як кому, а для мене Залужний - Бог!
  • Yakov Yakov
    Залужний -єдина людина в Україні від влади, до якої є довіра.
  • vadyan
    До речі, всі в курсі, що Залужний з Міллі та Остіном розмовляє без перекладача на англійській?
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