Війська РФ успіху не мають. Наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомив Залужний в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.

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Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

▪️звільнити окуповані території,

▪️не допустити захоплення ворогом нових ділянок,

▪️забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

▪️продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.



Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - розповів Залужний.