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США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів: "Ми збираємося робити те, що в наших інтересах"

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прайс,нед
Влада США використовуватиме всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон, у тому числі дронів, якими Росія бомбардує українські міста.

Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що США не мають наміру анонсувати ці кроки. За його словами, у питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб запобігти загрозі.

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"У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу", - наголосив Прайс. .

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
  • Victor Litarchuk
    Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

    «Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
  • Борменталь Незабаром
    в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
    складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
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