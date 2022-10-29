За сім місяців Білорусь відправила до РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє в Telegram білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на спільноту залізничників Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, з березня по вересень 2022 року з Білорусі до РФ Олександр Лукашенко передав 65 089 тонн боєприпасів (1940 вагонів).
"Максимум був вивезений у квітні 2022 року – 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніків та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли вгору", — йдеться у повідомленні.
Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані по завантаженню за 7 місяців):
- Новобілицька (312 тонн);
- Хойники (103 тонни);
- Річиця (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Єльськ (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичі (235 тонн);
- Василевичі (192 тонни);
- Центроліт (13 323 тонни);
- Ліда (421 тонна);
- Барановичі-Поліські (608 тонн);
- Лунинець (1573 тонни);
- Колодящі (54 тонни);
- Бобр (1459 тонни);
- Заслонове (20 тонн);
- Лісова (7 тонн);
- Бронна гора (15 601 тонн);
- Брест-Східний (21 тонна);
- Осиповичі-1 (7 241 тонна).
Також моніторингова група повідомляє, що окрім боєприпасів, режим Лукашенка передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів, за їхніми даними, було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.