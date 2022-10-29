Напередодні у Майорську знищено близько 300 окупантів, які готувалися до нападу, - Генштаб
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.