Напередодні у Майорську знищено близько 300 окупантів, які готувалися до нападу, - Генштаб

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ (Донецька область) напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападує

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

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