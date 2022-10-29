Окупанти всю ніч били по Нікопольщині, поранено чоловіка. Пошкоджено будинки, готель та електромережі, - ОВА. ФОТО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Усю ніч били по Нікопольщині…Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - зазначає він.
Резніченко додає, що у місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
"Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали", - зауважує він.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.
У решті районі ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.