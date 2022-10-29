Військової активності на території Придністров’я не фіксуємо, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" відзначає, що на території невизнаного Придністров’я не було зафіксовано жодної військової активності.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації і контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляції та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. На території придністровського регіону республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається", - йдеться у звіті.

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