В Норвегії затримали російського шпигуна. Він видавав себе за вченого з Бразилії
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
У затриманого були бразильські документи на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин.
У Норвегії чоловік жив з 2021 року, працював в арктичному Університеті Тромсе як бразильський дослідник. Його затримали по дорозі на роботу вранці в понеділок, 24 жовтня. Наступного дня, 25 жовтня, доставили до будівлі суду.
Затриманого науковця просять вислати з країни, позаяк він "становить загрозу для фундаментальних національних інтересів". У поліцейській спецслужбі Норвегії PST вважають, що цей чоловік насправді є громадянином Росії, який виконує завдання для РФ під прикриттям Бразилії.
Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами: Архангельськом, Мурманськом та Надимом.
Нагадаємо: за минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання підозрюваних у шпигунстві на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти.