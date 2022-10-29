Першу АЕС в Польщі побудує компанія зі США

Польща обрала американську компанію Westinghouse для будівництва першої атомної електростанції.

Про це заявив у п'ятницю голова уряду країни Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Участь у тендері також брали французький концерн EDF та південнокорейська KHNP.

"Ми підтверджуємо, що у нашому проєкті атомної енергетики буде використовуватися надійна та безпечна технологія", - заявив прем'єр-міністр.

Моравецький сказав, що рішення буде офіційно ухвалено на засіданні кабінету міністрів у Варшаві у середу.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм привітала це рішення.

"Це величезний крок у зміцненні наших відносин з Польщею для майбутніх поколінь", - повідомила вона.

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Гренхольм сказала, що Польща обрала Westinghouse для реалізації першої частини свого атомного проєкту вартістю 40 мільярдів доларів, не уточнивши суму інвестицій.

До кінця 2022 року планується вибрати технологію для перших трьох реакторів, а перший з них має почати свою роботу в 2033 році.