Вивезення з Херсона останків Потьомкіна може означати, що РФ має намір прискорити вихід із цього району, - розвідка Британії

Вивезення з тимчасово окупованого Херсона останків Григорія Потьомкіна, а також пам’ятників Суворову та Ушакову, підкреслює вагу, яку Путін надає історичному виправданню військового вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки зранку 29 жовтня.

У розвідці зазначають, що 27 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей залишили місто Херсон.

26 жовтня він також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його могили у Херсонському соборі на схід від Дніпра.

"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із завоюванням росіянами українських земель у XVIII столітті та підкреслює те значення, яке Путін майже напевно надає передбачуваному історичному виправданню вторгнення", – повідомляється у звіті британської розвідки.

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На думку британців, символічне видалення Потьомкіна та масова втеча з Херсона, ймовірно, передбачають наміри Росії прискорити відхід з цього району.