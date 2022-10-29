Загарбники проводять особистий огляд людей на Луганщині, а також затримують їх, - Гайдай
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники проводять особистий огляд людей та їхнього майна.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із посиленням комендантської години на окупованій території так званим правоохоронним органам надано право проводити особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а при підставах – затримувати громадян і транспортні засоби. Тобто сподобалася квартира - можна її безпідставно обшукати, знайти щось цікаве. Ну або цінне", - зазначив він.
Водночас російські війська продовжують обстріл визволених населених пунктів.