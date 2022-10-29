Розвідка рашистів намагалася прорватися на Сіверському напрямку, прикордонники зупинили просування ворога
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Прикордонники зупинили дві групи розвідки російських окупантів на Сіверщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Удень противник намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. По ворожому коптеру відкрили вогонь, після чого він почав різко знижуватись та впав.
З настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки. Зосередженим вогнем просування окупантів зупинено. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював", - йдеться в повідомленні.