Минулої ночі Авдіївка зазнала численних обстрілів, - Кириленко
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Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили на Донецькому напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.
В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського - в останньому пошкоджено щонайменше 2 будинки. Також росіяни стріляли по околицях Мар'їнської громади - без жертв.
На Лисичанському напрямку - знову масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки обстрілів встановлюємо.
"Донецька область - це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут - небезпечно!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини.