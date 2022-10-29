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У Києві вдосконалюють оборонні рубежі та систему ППО, - голова КМВА Попко

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київ
У Києві проводяться роботи з посилення захисту міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - зазначи він.

За словами Попка, удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

"Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав голова КМВА.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
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