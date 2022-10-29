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ОК "Південь" про нібито атаку безпілотників на Севастополь: Напевно, це і є бойові комарі

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севастополь
Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.

Про це Гуменюк зазначила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - сказала Гуменюк.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Комари 100%, що ще може бути
    Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
  • Прощай немытая раССея
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