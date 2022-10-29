Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

У медичному коледжі у Вовчанську прокурори вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості та дипломи зразка РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції та прикордонниками провели огляд у медичному коледжі у Вовчанську.

Правоохоронці вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості з виплат заробітньої плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сімкарт та дипломи зразка РФ, підписані так званим "главой ВГА Харьковской области".

Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "професиональный колледж" вони вирішили писати з однією літерою "с".

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Прокурори вилучили речові докази, які в подальшому будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.







