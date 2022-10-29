Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітопольському районі привласнили мережу меблевих магазинів.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що окупанти вирішили привласнити мережу магазинів "Меблі нова". Роблять це через фейкову структуру зі складною і беззмістовною назвою, головна задача якої виявляти і "прихватизовувати" успішні підприємства.



Загарбники віджимають промислові підприємства, успішні виробництва - все, що може приносити прибуток. А те, що прибуток не приносить, просто розкрадають і розпродують", - пояснив очільник міста.

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