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Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров

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Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітопольському районі привласнили мережу меблевих магазинів.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що окупанти вирішили привласнити мережу магазинів "Меблі нова". Роблять це через фейкову структуру зі складною і беззмістовною назвою, головна задача якої виявляти і "прихватизовувати" успішні підприємства.

Загарбники віджимають промислові підприємства, успішні виробництва - все, що може приносити прибуток. А те, що прибуток не приносить, просто розкрадають і розпродують", - пояснив очільник міста.

Також дивіться: "Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров 01
Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров 02

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну шо сказать.. где жрут там и срут.... это так скрепно... (*****)
  • Алекс Скела
    Теперь у каждого рузьге будет свой шкаф с унитазом!
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