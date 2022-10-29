Визволення Херсона може тривати до кінця листопада, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що операція із визволення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Drive, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, операція по захопленню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - сказав він.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.

Очільник ГУР МО додав, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч військових.

Також Буданов прокоментував можливий підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб унеможливити проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", - зауважив він.

Він зазначив, що це може статися, коли українські війська візьмуть Херсон і росіяни вирішать відійти: "Після відходу із західного берега вони можуть почати робити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег".

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