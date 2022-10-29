Новини

Визволення Херсона може тривати до кінця листопада, - Буданов

6 81446
буданов
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що операція із визволення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Drive, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, операція по захопленню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - сказав він.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.

Очільник ГУР МО додав, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч військових.

Також Буданов прокоментував можливий підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб унеможливити проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", - зауважив він.

Він зазначив, що це може статися, коли українські війська візьмуть Херсон і росіяни вирішать відійти: "Після відходу із західного берега вони можуть почати робити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег".

Також читайте: РФ посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, - Буданов

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
  • Старый зольдат
    Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
    Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
  • mrSmith
    Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
    А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
    Може щось не так з цім керівником?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини