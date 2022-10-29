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Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому, питання ППО є найактуальнішими, - Зеленський

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ппо
Президент Володимир Зеленський наголосив, що на землі Росія нічого не може зробити з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - зазначив президент.

Коментуючи можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot Зеленський сказав: "Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей. ... США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може".

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Вова, думати про захист своїх громадян треба було ще до повномасштабного вторгнення
  • Evgeny N
    А що там з вітчизняною ракетною програмою, а боневтік? Вже відновлена, профінансована на 100%? Чи асфальт важливіший?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Позвони Байдену, он забыл, что с 1 го октября ленд-лиз должен был пойти в Украину. Нужно ему напомнить. А то Юсупова опять у школьников клянчит деньги, чтобы купить в Эпицентре квадрокоптер.
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