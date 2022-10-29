Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки", - зазначив він.

"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовано прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки", - повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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