У РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, - СБУ. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Інформацію про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні співробітникам СБУ надав російський військовополонений з Бєлгорода. Повістка з військкомату чоловікові прийшла наприкінці літа. В армії він став стрільцем.
"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", — поділився полонений.
За його словами, "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість через тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.
Під вогнем українських захисників "добровольчий" підрозділ був ущент розбитий за тиждень. Ті, хто вцілів, зокрема й згаданий стрілець, вирішили добиратися до російського кордону пішки. Більш ніж через три тижні блукань стрільця взяли в полон бійці Сил оборони України.
"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", — зауважили в СБУ.