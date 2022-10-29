Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

Кореспондентка телеканалу у Маріуполі підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наприкінці 2021 року мешканка м. Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів. У вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24", - йдеться в повідомленні

За даними Офісу Генпрокурора, підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.

За даними з відкритих джерел, йдеться про Ірину Єфремову.

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