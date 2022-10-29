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Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

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Кореспондентка телеканалу у Маріуполі підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наприкінці 2021 року мешканка м. Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів. У вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24", - йдеться в повідомленні

За даними Офісу Генпрокурора, підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.

За даними з відкритих джерел, йдеться про Ірину Єфремову.

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Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора 01
Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    чисто гіпотетично - який відсоток ведучих телемарафон перейшло би на сторону ворога, якби захопили захоплять Київ
  • Сергій Петренко 5798b72f
    Були такі ведучі на каналах медведчука: голованов, влащенко, мартіросян і інші.

    Працювали на проросійських каналах, тепер працюють на проукраїнських.

    Їм пофіг на кого працювати. Прийшла б росія - працювали б на росію.
  • Urs
    https://www.youtube.com/watch?v=o-itDVJgz6c тут целая коллекция журнашлюх, кому интересно
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