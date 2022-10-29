Новини

У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel

17 64325
кремль
За кілька тижнів до нападу РФ на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними розвідки, йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.

З одного боку, використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях - це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.

Читайте: Штайнмаєр про війну в Україні: Фіктивний несправедливий мир лише посилить апетит Путіна

Інші експерти вважають, що росіяни, знаючи, що їх прослуховують, навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід.

Згідно з недавнім опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбований тим, що може вибухнути ядерна війна. 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% по Німеччині.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Саня Мантула 143b28a2
    Меркеля хотілось би почути зараз.
  • FT FT
    Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
  • VOLVO XC 70
    А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
    ⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал

    Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.

    По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини