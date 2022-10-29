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Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"

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крим
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.

Як передає Ценор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.

Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Urs
    нихера! Это ему арестовичъ сказал.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Пиз..еть не мешки ворочать
  • Владимир Сухов e5dee246
    Вангой працювати краще чим в розвідці.
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