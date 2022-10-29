Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.
Як передає Ценор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.
Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".
Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.
"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.