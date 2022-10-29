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Вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін", - Зеленський

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путін
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не готова просто так сьогодні говорити з Путіним та загалом із російським режимом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації. Ми не готові просто так сьогодні говорити з Путіним, загалом із цим режимом", - зазначив президент.

За словами Зеленського, російський режим виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Що значить "складно сказати"? Це тобі мабуть складно... Іншим і так зрозуміло - *****. І це м'яко кажучи ще
  • arye z.
    Те ж мені "Біном Ньютона"...
    Що таке путін ...?
    Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
    Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
    Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
    І, якщо все це підсумувати:
    путін = російський народ
    російський народ = путін
  • Ksenia VB
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