Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ
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В Міноборони РФ заявляють, що нібито українські безпілотники сьогодні атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.
Як стверджують у російському Міноборони, "в атаці київського режиму було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотників".
"Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. Внаслідок вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - запевняє російська сторона.