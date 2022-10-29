Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ

В Міноборони РФ заявляють, що нібито українські безпілотники сьогодні атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Як стверджують у російському Міноборони, "в атаці київського режиму було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотників".

"Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. Внаслідок вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - запевняє російська сторона.

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