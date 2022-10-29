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На Київщині задля економії електроенергії вимикають вуличне освітлення

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світло
У Київській області у зв’язку з економією електроенергії на вулицях тимчасово вимикають освітлення у вечірній і нічний час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

Він закликав дотримуватись правил безпеки на дорозі, зокрема носити одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи.

Дотримання цього простого правила може врятувати життя, наголосив Кулеба.

Також читайте: Вдень 29 жовтня віялові відключення не плануються. Увечері обмеження можуть бути застосовані, - Укренерго

Нагадаємо, російські загарбники вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Укренерго було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві і чотирьох областях.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Иван Кравченко 507ed38e
    На Харківщині немає вуличного освітлення з 24 02.Ніхто не бідкається.Тільки Терехов попросив увелічить число патрульних в нічний час(мародери,грабітели). Раніше багато було тероборони,зараз вони на фронті.Тероборонці- взагалі -клас!!Вони - справжні і непідкупні(в Харкові)
  • Светлана Круп
    А що, воно ще досі десь горіло? Світло ж спочатку війни задля світомаскування вимкнули.
  • Алекс Скела
    Можновладці і прості хазяї життя знеструмили свої поццо-палаццо, кутаються в кожухи...
    Молодці!
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